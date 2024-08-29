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Четверг, 29 августа 2024, 14:22 мск

Новости Екатеринбург

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Лже-турагент с Уралмаша обманывала клиентов и брала кредиты на их паспорта

В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от лже-турагента с Уралмаша – женщина брала у людей деньги, но туры не бронировала, а потом еще и брала кредиты, пользуясь паспортами своих клиентов.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, сейчас известно о нескольких эпизодах, общая сумма ущерба – 5 млн рублей.

«Возбужден и расследуется ряд уголовных дел о мошенничестве в отношении местной жительницы 1965 года рождения. Женщина находится под подпиской о невыезде. Полиция просит всех, кто пострадал от действий данной гражданки, обращаться в органы внутренних дел по телефону 8(922)137-98-59, 356-42-15 или лично в УМВД России по Екатеринбургу», – рассказали в полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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