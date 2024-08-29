IT, строительство и социология: чем интересуются абитуриенты УрФУ

Абитуриенты УрФУ массово идут поступать на специальности IT, строительство и социологию. Об этом рассказал на пресс-конференции ректор Уральского Федерального университета Виктор Кокшаров.

Самое популярное IT-направление – «Информатика и вычислительная техника», куда было подано 3453 заявления. Около 3 тысяч абитуриентов подали документы на «Прикладную информатику». Из востребованных информационных специальностей в топе также оказались «Информационная безопасность», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии». Помимо IT, выпускники школ также интересуются строительством и социологией. Реже IT, строительства и социологии абитуриенты выбирают «Автоматизацию технологических процессов и производств», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатику».

Также ректор вуза уточнил, что на сегодняшний день востребованы такие направления в магистратуре, как психология, радиотехника и лингвистика.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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