Трамваи на ЖБИ не будут ходить два дня

Трамваи от Уральского федерального университета до микрорайона ЖБИ не будут ходить два дня, 7 и 8 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 00:00 7 сентября до 05:00 9 сентября будут ремонтировать трамвайные пути на переезде по адресу Сиреневый бульвар, 2.

Из-за этого будет ограничено движение трамваев №№ 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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