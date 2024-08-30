Водитель иномарки сбил двух пешеходов. Один погиб, другой в больнице (ФОТО)

Сегодня рано утром в Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Фольксваген» сбил двух пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла в 06:50 на улице Индустриальной, 66. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух человек.

От полученных травм один из пешеходов скончался на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Личности пострадавших устанавливаются.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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