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Пятница, 30 августа 2024, 08:53 мск

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Водитель иномарки сбил двух пешеходов. Один погиб, другой в больнице (ФОТО)

Фото ГИБДД

Сегодня рано утром в Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Фольксваген» сбил двух пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла в 06:50 на улице Индустриальной, 66. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и сбил двух человек.

От полученных травм один из пешеходов скончался на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Личности пострадавших устанавливаются.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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