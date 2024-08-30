Выплату военнослужащим-контрактникам в Екатеринбурге увеличили в 2 раза

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил со 100 до 200 тысяч рублей единовременные выплаты горожанам, заключившим контракты с Минобороны на участие в СВО.
Кроме того, в постановлении уточняется, что получить выплату может как сам контрактник, так и его близкие родственники – супруга (супруг), родители (усыновители), дети, бабушка, дедушка.
Постановление распространяется на тех, кто заключил (заключит) контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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