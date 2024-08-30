Должники за коммуналку будут платить в 10 раз больше в суде за издержки

Судебные издержки станут в десять раз дороже для должников за жилищно-коммунальные услуги. С 9 сентября вступит в силу федеральный закон № 259, по которому госпошлины существенно увеличатся.

Так, за подачу искового заявления пошлина вырастет с 400 до 4000 рублей. При подаче заявления на выдачу судебного приказа – с 200 до 2000 рублей (если долг меньше 100 тысяч).

Юристы объясняют, что помимо того с должников, которые не захотят заплатить по судебному решению в течение пяти дней, с них также будут взысканы исполнительские сборы – 7% от суммы долга, но не меньше 1000 рублей.

«Например, человек накопил долг за ЖКУ 25 тысяч рублей. Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация будет взыскивать задолженность через суд, то к этим 25 тысячам добавится 6 тысяч рублей госпошлин, то есть придется заплатить 31 тысячу рублей вместо 25. А если этого не сделать в течение пяти дней после вступления в силу, то будут взысканы дополнительные средства – исполнительский сбор, в данном случае, 1750 рублей. Итого – 32 750», – пояснил «Новому Дню» юрист Артем Бабицкий.

Причем нередко задолженность за один из видов коммунальных услуг может быть примерно равна обновленной госпошлине. Даже если у человека сформировался долг в 100 рублей, он все равно должен будет заплатить минимум 2000 рублей госпошлины за выдачу судебного приказа. «Проще и дешевле для должника не доводить дело до суда. Рекомендуем клиентам в кратчайшие сроки погасить задолженность, чтобы избежать переплат», – сообщили в пресс-службе одной из ресурсоснабжающих компаний Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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