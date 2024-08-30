ФСБ задержала главу уральского филиала службы авиадиспетчеров

В Екатеринбурге ФСБ задержала руководителя уральского филиала ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Речь идет о директоре предприятия «Аэронавигация Урала» Валерии Купцове. По данным канала, его взяли вчера на рабочем месте, там же провели обыск и выемку документов, а сегодня должны избрать меру пресечения.

Уточняется, что оперативные действия проводились в рамках уголовного дела о растрате и хищении денег, которые были выделены на строительство Укрупненного центра единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге и который был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. «Стройка объектов под локатор и пеленгатор была не завершена, несмотря на это, оборудование ввели в эксплуатацию. Кроме того, выделялись деньги на дорогу до центра, но она до сих пор не построена. Господин Купцов тогда отвечал за стройку и подписывал акты приема объектов строительства. Филиал он возглавил в 2022 году, а до этого сидел в кресле первого заместителя предшествующего директора Сергея Сюкасева», – сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», уточняя, что ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей.

Филиал «Аэронавигация Урала» обеспечивает работу авиадиспетчеров и оказывает другое аэронавигационное обслуживание (например, регистрирует полеты квадрокоптеров, частных вертолетов, и т.д.) над территориями Свердловской, Челябинской, Кировской, Курганской областей, а также Пермского края и Удмуртии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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