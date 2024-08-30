Решение за школами: в мэрии не запрещают пускать родителей на линейки 1 сентября

В соцсетях сейчас родители активно обсуждают, можно ли им присутствовать на линейках в День знаний. Так, в одной школе пускают только троих взрослых от класса, а в другой – нет никаких ограничений. В мэрии объяснили «Новому Дню», что администрация города не устанавливает правила проведения линеек, школы принимают решение сами.

«Формат и место для проведения торжественных линеек определяет каждая школа самостоятельно с учетом условий мощности площадей и правил безопасности», – ответили в мэрии на запрос агентства. Департамент образования не запрещает присутствие родителей на линейке, и с ребенком может прийти неограниченное число родственников, если школа разрешает. Узнать про ограничения на День знаний можно только в образовательной организации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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