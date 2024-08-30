«РусЛайн» запускает рейсы из Екатеринбурга с 28 октября

Из Екатеринбурга с 28 октября и до конца марта можно будет улететь в российские города на «РусЛайне». Сегодня авиакомпания открыла продажу билетов на осень и зиму.

Так, в Белоярский, Нижневартовск и Томск полеты будут выполняться по средам и субботам, а в Нарьян-Мар и Сыктывкар – по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы из Нарьян-Мара и Сыктывкара будут уже по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость билета в одну сторону – 4674 руб. Время в пути до Белоярского, Нижневартовска и Сыктывкара составит полтора часа, до Томска и Нарьян-Мара – 3 часа 40 минут.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что полеты будут выполняться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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