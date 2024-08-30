Уральский лисенок снялся в главной роли в фильме по мотивам Экзюпери

Уральский лисенок из центра для диких животных «Альфа» снялся в главной роли в фильме «Мой дикий друг», который выходит в прокат 8 сентября. Часть съемок прошла в Свердловской области.

Фильм снят по мотивам «Маленького принца» Антуана Экзюпери. По сюжету школьник Саша живет в маленьком городе у своей тети, пока мама работает в научной экспедиции. С одноклассниками мальчик не дружит, а после школы часто гуляет в лесу, где находит лисенка, угодившего в капкан. Узнав, что за зверьком охотятся браконьеры, Саша прячет его в землянке и выхаживает.

Екатеринбург, Елена Сычева

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