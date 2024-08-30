Синоптики рассказали про погоду в День знаний

Уральские синоптики рассказали, что первый день нового учебного года будет достаточно теплым.
По сообщению Уралгидрометцентра, в понедельник, 2 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 19-24 °С.
В Екатеринбурге – преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 9°, днем 22°.
При этом в ночь на воскресенье, 1 сентября, на территорию севера Свердловской области придут порции арктического воздуха, из-за чего температура воздуха может местами понизиться до 0…-2 °С.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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