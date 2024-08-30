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Пятница, 30 августа 2024, 13:21 мск

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На Урале пройдет Кубок России по художественной гимнастике

В Екатеринбурге в сентябре пройдут Кубок России и международные соревнования по художественной гимнастике. За победу будут бороться более 600 спортсменок из 10 стран мира.

«На наши соревнования приедут дети со всей России. У нас великолепные тренеры, которые готовят детей, чтобы быть лидерами в этом виде спорта. Мы будем всегда работать, чтобы художественная гимнастика в России была прекрасной, творческой, чтобы она была очень доступной и популярной. Чтобы все наши дети: и девочки, и мальчики, и пары, выступающие в парных упражнениях, могли показать красоту художественной гимнастики», – отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной команды России Ирина Винер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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