Школьники Екатеринбурга примут участие в акции «Дети вместо цветов»

В Екатеринбурге школьники и их родители вновь поучаствуют в благотворительной акции «Дети вместо цветов» на 1 сентября.

Ее суть в следующем – родительский комитет дарит только один букет учителю от всего класса, а остальные собранные деньги перечисляет в благотворительный фонд «Алеша» для помощи тяжелобольным детям. Взамен школьники могут получить флажки, воздушные шары, именные грамоты и даже сладкие подарки от партнеров фонда. Школы Екатеринбурга участвуют в акции уже в 11-й раз.

В этом году фонд собирает средства для лечения 9-летней Насти Макиенко с редким и сложным диагнозом spina bifida. Из-за этой болезни девочка постоянно испытывает боль в суставах, ей нужна дорогостоящая операция. В прошлом году в акции «Дети вместо цветов» приняли участие 1400 школ по всей России. Было собрано более 17 миллионов рублей, эти деньги направили на лечение Далилы Левичевой, страдающей от апластической анемии.

Благотворительный фонд «Алеша» работает в России с 2008 года. Некоммерческая организация входит в топ-5 благотворительных фондов страны по объему адресной помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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