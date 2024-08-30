На ЕКАД водитель иномарки насмерть сбил лося и улетел в кювет

Сегодня ночью на 17-м километре ЕКАД водитель «Киа Соренто» насмерть сбил лося и съехал в кювет. Инцидент случился ночью около 01:20. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как стало известно, лось внезапно выскочил на дорогу. 21-летнего водителя увезли в городскую больницу Екатеринбурга № 36. Пассажиров, 19-летниюю девушку и 12-летнего ее брата, после медицинского осмотра отпустили домой.

«Место ДТП не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные»», – отметили в пресс-службе ведомства. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

Согласно данным приказа Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948 штрафы за сбитое животное доходят до 180 тысяч рублей. Так, за лося необходимо будет заплатить 80 тысяч. Какой штраф полагается за других животных, можно посмотреть в этой таблице.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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