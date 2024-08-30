В Екатеринбурге открылось первое психиатрическое отделение для подростков

В Свердловской областной клинической психиатрической больнице в Екатеринбурге открылось первое в истории региона детское отделение. Здесь будут получать специализированную помощь пациенты в возрасте от 12 до 18 лет, у которых диагностированы психические расстройства без выраженных нарушений поведения, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«В отделение мы готовы принять детей и подростков с расстройствами адаптации, тревожностью, нарушениями сна, фобиями, паническими атаками, соматоформными расстройствами, депрессией и с другими нарушениями невротического спектра. По результатам диагностики применяется сочетание медикаментозной терапии в той степени, в какой она необходима, и психотерапевтических методов лечения», – сообщила заведующая общепсихиатрическим отделением для обслуживания детского населения № 4 СОКПБ Полина Ракульцева.

В отделении будут проводить индивидуальную и групповую психотерапию. Особое внимание врачи готовы уделить медико-социальной реабилитации детей с ментальными расстройствами. Семьям пациентов, которые проходят лечение, будут оказывать всестороннюю поддержку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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