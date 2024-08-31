В Каменске-Уральском лихач разбился о фонарный столб

В Каменске-Уральском водитель влетел в фонарный столб и разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель «BMW» не справился с управлением автомобиля, вследствие чего допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде опоры электроосвещения с опрокидыванием», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, до аварии мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции. В результате ДТП он скончался на месте от полученных травм.

Госавтоинспекторы проводят расследование.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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