В Нижнем Тагиле водитель насмерть сбил женщину и протащил ее более ста метров

Сегодня в Нижнем Тагиле водитель на большой скорости насмерть сбил женщину, протащил ее более ста метров и улетел в кювет. Трагедия случилась в 9 утра на 5-м километре Южного подъезда к городу.

Известно, что женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Сотрудники полиции сейчас устанавливают, какой сигнал светофора горел в момент аварии.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.

«Водитель в салоне автомобиля находился один, не был пристегнут ремнем безопасности. В каком состоянии он управлял транспортом, будет известно после проведения химико-токсикологического исследования», – отметили в региональном ГИБДД.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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