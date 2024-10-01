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Вторник, 1 октября 2024, 10:19 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале снижается заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе в Свердловской области было зарегистрировано 36,7 тысячи случаев острых респираторных заболеваний. Это меньше прошлой недели на 4,5% и на 6,5% выше среднего многолетнего уровня, 59,4% заболевших – дети, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты выяснили, что среди возбудителей болезней в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа. Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в Сысерти, Тугулыме, Кировграде, Сухом Логе и Арамили.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 3,5% и соответствует среднему многолетнему уровню.
Добавим, в Свердловской области продолжается кампания по вакцинопрофилактике гриппа. Уже привито 789 тысяч человек, охват населения составил 19,1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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