Карантин из-за вспышки пневмонии введен в 14 школах Екатеринбурга

В Екатеринбурге зафиксировано уже 252 случая заболевания детей пневмонией. Большая часть инфекционных вспышек приходится на школы. Об этом сообщает близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

На сегодняшний день карантин введен в 14 школах: № 16, 19, 23, 25, 27, 46, 66, 79, 113, 123, 181, 200, в гимназии № 94 и лицее № 100. Также карантин действует в детских садах № 23, 38, 43 и 39 (там выявлено 46 случаев).

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Свердловской области было зарегистрировано 36,7 тысячи случаев острых респираторных заболеваний. Почти 60% всех заболевших – дети. Специалисты выяснили, что среди возбудителей болезней в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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