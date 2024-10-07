В Екатеринбурге закрыли 26 школ из-за вспышки ОРВИ

В Екатеринбурге на дистант перевели 26 школ и 4 детских сада. Карантин ввели не только из-за вспышки пневмонии, но и из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом «Новому Дню» сообщили в мэрии города.

На прошлой неделе карантин действовал в 14 школах (№ 16, 19, 23, 25, 27, 46, 66, 79, 113, 123, 181, 200, в гимназии № 94 и лицее № 100) и в четырех детских садах (№ 23, 38, 39 и 43).

Как ранее писал «Новый День», на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается обычная ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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