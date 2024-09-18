Грипп, ОРВИ, ковид – как понять, чем ты болеешь

На Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.

Так, на этой неделе уже на 40% больше выдано больничных, чем на прошлой неделе, две трети заболевших – дети. В одном из районов Екатеринбурга уже пять школ переведены на дистант – у учеников обнаружена пневмония. Статистика по стране еще выше – 50 процентов новых случаев ОРВИ, гриппа, ковида и других инфекций.

Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. Ранее «Новый День» писал, что отличить ОРВИ от гриппа, а грипп – от ковида очень сложно. Более того – они могут объединяться в «микст-инфекции»: когда болеешь всем и сразу.

По словам терапевтов, коронавирус и грипп от обычного ОРВИ отличают более тяжелое течение и высокая температура. Грипп – острая «сухая» инфекция, которая сразу вызывает лихорадку, сильнейшую интоксикацию, высокую температуру и боль в суставах. Катаральных проявлений в первый день нет: ни насморка, ни кашля (ни рвоты – у детей). Человек быстро заболевает и быстро выздоравливает, а через неделю после начала болезни состояние стабилизируется.

В случае с коронавирусом не стоит ориентироваться только на потерю обоняния. Необходимо обратить внимание на состояние слизистых – чаще всего есть першение в горле, насморк либо кашель. В случае тяжелого течения болезнь прогрессирует постепенно, с каждым днем повышается температура, нарастает слабость, симптомы становятся все более выраженными.

Обычное ОРВИ врачи называют «мокрым» заболеванием: сразу есть насморк, чихание, слезливость.

Наиболее проверенный способ определить причину – сделать экспресс-тест на наличие антител гриппа А и В, а также на коронавирус. При обычных проявлениях ОРВИ и коронавируса существует только симптоматическое лечение: сбить температуру, промыть нос морской водой, смягчить боль в горле (если это требуется). При выявленном гриппе можно начать прием противовирусного препарата – осельтамивир («Тамифлю» и другие).

Врачи предупреждают: не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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