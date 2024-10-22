За неделю ОРВИ заболели более 30 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 30,2 тысячи свердловчан, что на 6,4% меньше, чем неделей ранее. Больше половины заболевших – дети (58,4%). Среди возбудителей доминирует риновирус.

Обнаружены также вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А и парагриппа.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском заболеваемость выше среднеобластного уровня в 1,5 раза.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже 1,5 миллиона свердловчан – это 35,1% жителей региона. Ранее «Новый День» писал, что пункты бесплатной вакцинации работают по пятницам и субботам в 7 торговых центрах Екатеринбурга: «Гринвиче», «Меге», «Дирижабле», «Апельсине», ТЦ на Сыромолотова, 22, «Парк Хаусе», Veer Mall.

Напомним, на Урале регистрируется большое количество случаев с ОРВИ. Карантин действует в 22 екатеринбургских школах. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» выяснил, чем отличается обычная ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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