В выходные дни пункты вакцинации от гриппа откроют еще в двух ТЦ

Областной минздрав принял решение расширить географию выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге. 11 и 12 октября дополнительно будут открыты ещё два – в торговых центрах Veer Mall и «Парк Хаус», сообщили в ДИПе.

В настоящее время на территории Свердловской области привито против гриппа около 28% жителей. Для формирования надёжного коллективного иммунитета и предотвращения в дальнейшем эпидемии уровень вакцинации должен составлять не менее 65% свердловчан.

Сделать прививку в ТРЦ Екатеринбурга в течение октября можно каждую пятницу и субботу. Это доступно любому жителю Свердловской области старше 18 лет, без привязки к месту прописки. Единственное условие – наличие паспорта и медицинского полиса, а также по желанию – прививочного сертификата.

Свердловчане также могут сделать во всех указанных пунктах прививки против дифтерии и гепатита В, а в ТЦ «Дирижабль», «Апельсин» и торговом центре на улице Сыромолотова дополнительно доступна вакцинация против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт».

График работы выездных пунктов вакцинации на 11 и 12 октября 2024 года:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со стороны ул. Радищева – 8 Марта, 3 этаж, по стороне фитнес-центра) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, этаж 1, напротив Аптеки) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

ТРЦ «Парк ХАУС» (ул. Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

ТРЦ Veer Mall (пр. Космонавтов, д. 108 Д, 2 вход, 1 этаж) – пятница с 14.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00

Екатеринбург, Елена Владимирова

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