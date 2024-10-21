На дистанте остаются 22 школы

В Екатеринбурге число школ, переведенных на дистант, сократилось до 22. Однако в шести из них карантин продлили из-за роста заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Так, в школах № 16 и 46, которые закрыли еще в начале октября, вновь продлили дистанционное обучение до 23 и 26 октября соответственно.

Уже завтра в очном формате будут обучаться дети школ № 105 и 130. Ученики школы № 52 на дистанте пробудут еще один день. До 23-го числа закрыты школы № 67, 95 и 112, а до 24-го – школа № 85. До пятницы карантин будет действовать в лицеях № 135 и 180 и школах № 132 и 151. До 26 октября дистант продлится в школах № 61 и 184, до 27-го – в № 178, до 28.10 – в № 84, 87, 215, 300, до 29.10 – в № 30.

В мэрии уточнили, что на карантин закрыт и детский сад № 126 Академического района – до 26 октября.

Как ранее писал «Новый День», на Урале регистрируется большое количество случаев с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается обычная ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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