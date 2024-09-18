Сегодня еще четыре школы в Екатеринбурге переведены на дистант – выявлена пневмония

Еще четыре школы с 18 сентября в Екатеринбурге переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии. Как сообщает администрация города, к школе № 16, где заболевшие были выявлены в 14 классах, с сегодняшнего дня добавились учащиеся школ № 19, 23, 79 и 181. Там заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия – текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей, которое включает в себя: представление подробной информации о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики», – отмечают в пресс-службе администрации города.

В остальных школах Академического района проводятся предупредительные меры: утром учеников осматривают на предмет признаков ОРВИ. Больных детей до уроков не допускают. Также в школах запрещены массовые мероприятия и проводится дополнительная дезинфекция.

Екатеринбург, Елена Васильева

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