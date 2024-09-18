Дистант из-за пневмонии в пяти школах Академического продлится, предварительно, до 27 сентября (ВИДЕО)

Дистанционное обучение в пяти школах Академического района, где была выявлена пневмония, продлится, предварительно, до 27 сентября 2024 года. Об этом в беседе со СМИ сообщил заместитель начальника департамента образования мэрии Алексей Телегин. В вопросе открытия очного обучения чиновники будут исходить из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Вспышка пневмонии в Академическом

Напомним, что в Академическом на прошлой неделе на карантин закрылась школа № 16, где в 14 классах были выявлены ученики с пневмонией. Сегодня к списку учебных учреждений, выведенных по той же причине на дистант, добавились еще четыре – № 19, 23, 79 и 181. Там заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube