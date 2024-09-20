В Первоуральске несколько классов закрыли на карантин по менингиту и пневмонии

В Первоуральске несколько классов в разных школах города закрыли на карантин. Как сообщает администрация города, речь идет о повышенной заболеваемости пневмонией и менингитом. Полностью закрытых школ и детских садов в городе пока нет. По данным городского управления образования, на карантине по ОРВИ находится один класс – в средней общеобразовательной школе № 16.
На карантин по пневмонии отправлены 7 классов – в школах № 1, 2, 6, и 11.
На карантине по заболеваемости менингеальной инфекцией (ЭВИ) находятся три класса – в школе № 11, в лицее № 21, также закрыта одна группа в детском саду № 32.
В вышеуказанных классах обучение организовано с применением дистанционных форм, уточнили в администрации Первоуральска.
Напомним, что в Екатеринбурге в связи с повышенной заболеваемостью пневмонией закрыли пять школ в Академическом районе. Массовые мероприятия в других учебных учреждениях отменены.
Екатеринбург, Елена Васильева
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