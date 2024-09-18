Основной возбудитель – микоплазма: в РПН нашли причину вспышки пневмонии

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой пневмонии. Основной возбудитель заболеваний в школах № 16, 23, 19 и 181 – микоплазма. Пробы у заболевших школы № 79 пока исследуют.

Микоплазменная пневмония может сопровождаться заложенностью носа, першением в горле, приступами кашля, слабостью, головной болью и дискомфортом в ЖКТ.

«Незамедлительно проведено разобщение контактных детей из очагов инфекции, их лабораторное обследование. В адрес учебных заведений выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе проведения дезинфекции помещений. Принято решение о переводе учеников на дистанционное обучение», – отметили в пресс-службе ведомства. В школах должны усилить «утренние фильтры», следить за соблюдением дезинфекции, ограничить массовые мероприятия. Ситуация остается на контроле РПН.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге пять школ переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии. К школе № 16, где заболевшие были выявлены в 14 классах, с сегодняшнего дня добавились школы № 19, 23, 79 и 181. Там заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

Также на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube