В Академическом в аптеках выстраиваются очереди за лекарствами

В аптеках Академического, где зарегистрирована вспышка пневмонии, наблюдается повышенный спрос на лекарства. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в ряде торговых точек с утра даже можно наблюдать очереди. Особенной популярностью пользуются противовирусные препараты, средства, снимающие симптоматику больного горла и заложенность носа, препараты для снижения температуры, ингаляции от кашля, витамины.

Как рассказала «Новому Дню» провизор одной из аптек крупной сети в Академическом, заказы на популярные препараты теперь приходится делать по два, а то и три раза в день.

Напомним, что в Академическом пять школ переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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