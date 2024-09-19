В детских садах Екатеринбурга введены масочный режим и фильтрация

В детских садах Екатеринбурга введен масочный режим. Как сообщают родители, в связи со вспышкой пневмонии в школах Академического и сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ, с пятницы воспитатели и администрация ДОУ просит не приводить детей с признаками простуды в группы. Накануне к этому требованию добавилось еще одно – взрослые должны приводить детей в группы строго в масках. В ряде детских садов введен жесткий фильтрационный режим – если состояние здоровья воспитанника вызывает подозрение у медработника, ребенка возвращают родителям и просят принести справку от врача.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге на дистант переведены пять школ – в них зафиксирована вспышка пневмонии среди учащихся. В списке на сегодняшний день числятся: школа № 16, где заболевшие были выявлены в 14 классах, а также школы № 19, 23, 79 и 181. Там заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

Что касается пневмонии у дошколят, то по данным на 18 сентября, она была выявлена у 6 детей, они из разных учреждений, уточнили в администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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