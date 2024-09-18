В детсадах Академического выявили 6 случаев пневмонии

В Академическом районе выявили 6 случаев заболевания пневмонией у дошкольников. Об этом «Новому Дню» сообщили в мэрии.

Заболевания зафиксированы в разных детских садах и не носят массовый характер. «Все учреждения работают в штатном режиме, группы не выведены на дистанционный режим, в них проводятся противоэпидемические мероприятия», – прояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге пять школ переведены на дистант в связи со вспышкой пневмонии. К школе № 16, где заболевшие были выявлены в 14 классах, с сегодняшнего дня добавились школы № 19, 23, 79 и 181. Там заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

Также на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Чтобы понять, чем именно вы болеете, необходимо разобраться в симптоматике. «Новый День» напомнил, чем отличается ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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