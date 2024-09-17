В России количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю выросло на 50 процентов

В России за последнюю неделю на существенно выросло число заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщает пресс-службе Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано на 49,7% обращений к врачам больше по сравнению прошлой неделей – речь идет о более, чем свыше 705 тысяч случаев заболеваний. При этом, около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, уточняет Роспотребнадзор.

Как уже писал «Новый День», растет заболеваемость и в Екатеринбурге.

С началом учебного сезона в школах, вузах и дошкольных учреждениях пошла вверх статистика по вирусным инфекциям у взрослых и детей. Как говорят врачи неотложной помощи, симптоматика у всех обращающихся за помощью схожая – высокая температура, слабость, головокружение, заложенность носа, красное горло.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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