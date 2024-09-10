Екатеринбуржцев косят вирусы

С началом учебного сезона в школах, вузах и дошкольных учреждениях Екатеринбурга пошла вверх статистика заболеваемости вирусными инфекциями взрослых и детей. Как говорят врачи неотложной помощи, симптоматика у всех обращающихся за помощью схожая – высокая температура, слабость, головокружение, заложенность носа, красное горло.

Несмотря на то, что на Урале стоит теплое бабье лето, в учебных учреждениях идет активный обмен инфекциями среди детей, которые потом приносят вирусы в семью и заражают взрослых. Это – ежегодный процесс, говорят врачи.

Поскольку, как правило, никакие мазки на анализы у заболевших не берутся, сказать, какие конкретно вирусы распространяются сейчас в Екатеринбурге, точно невозможно. Многие заболевшие считают, что им передался мутировавший в очередной раз ковид.

Лечение врачи выписывают симптоматическое – обильное питье, сбивание температуры, если она поднялась выше 38 градусов, сосудосуживающие от заложенности носа и облегчающие симптоматику воспаленного горла лекарственные средства.

Для профилактики заболеваемости врачи рекомендуют не забывать мыть руки, часто проветривать помещения и не посещать работу или учебу в случае недомогания.

Екатеринбург, Елена Васильева

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