В екатеринбургских ТЦ с октября начнут работать пункты вакцинации

В торгово-развлекательных центрах с октября начнут работать прививочные пункты. Бесплатно привиться от гриппа можно будет в «Меге», «Веер молле», «Гринвиче», «Дирижабле», «Глобусе», «Парк Хаусе».

Точная информация о времени работы прививочных бригад появится 4-5 октября. «Планируем работать в пятницу с 13:00 (или с 14:00) до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. Сейчас идет закупка вакцины за счет областного бюджета. Бесплатная вакцинация в ТЦ продлится до 15 ноября», – пояснил на пресс-конференции главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Как отметил спикер, в медучреждения Свердловской области подступило 1,7 млн доз вакцины против гриппа. На сегодняшний день привилось всего 15% свердловчан, что в 4 раза меньше, чем необходимо для создания коллективного иммунитета. Пока бесплатно поставить прививку в поликлиниках могут дети и подростки до 18 лет, беременные женщины (во II-III триместрах), люди старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы. Противопоказания при вакцинации против гриппа минимальны: острое инфекционное заболевание, обострение хронического заболевания, непереносимость куриного белка.

Как уже сообщал «Новый День», на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро. Так, за прошлую неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 16,2%. Всего выявили 38 тысяч новых случаев. 62,1% заболевших – дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Кроме риновируса обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие. «Новый День» напомнил, чем отличается ОРВИ от гриппа и коронавируса.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube