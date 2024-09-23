На Урале выросла заболеваемость ОРВИ на 16,2%

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 16,2% за неделю. Всего выявили 38 тысяч новых случаев. 62,1% заболевших – дети, а среди возбудителей доминирует риновирус.

Кроме риновируса обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие.

«Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в пос. Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном, Верхней Туре», – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю заболели ОРВИ 17,7 тысячи человек – на 14,4% больше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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