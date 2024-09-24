На Урал привезли 580 тысяч доз вакцины от гриппа

В Свердловскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа – более 580 тысяч доз.

Как сообщили в ДИПе, на территорию области привезли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых, а также «Совигрипп» для детей с 6 месяцев и для беременных женщин.

Напомним, бесплатно поставить прививку от гриппа в рамках национального календаря могут дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов призвал свердловчан прививаться. «На основе многолетнего опыта отмечу, что сентябрь является наиболее благоприятным периодом для вакцинации против гриппа, если вы хорошо себя чувствуете и не имеете противопоказаний», – добавил он.

Как уже сообщал «Новый День», за прошлую неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 16,2%. Всего выявили 38 тысяч новых случаев. 62,1% заболевших – дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Кроме риновируса обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие.

«Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в пос. Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном, Верхней Туре», – отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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