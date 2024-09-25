В Свердловской области более 200 классов перевели на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

В Свердловской области 217 классов перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Так, всего закрыли 189 классов в 93 школах из-за ОРВИ и 28 классов в 15 школах – из-за пневмонии. Кроме того, введен карантин в 115 группах из 95 детских садов.

Как уточнила спикер, полностью на дистант перевели три школы и закрыли три детских сада из-за острых респираторных заболеваний.

Как уже сообщал «Новый День», на Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом учебного года. Так, за прошлую неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 16,2%. Всего выявили 38 тысяч новых случаев. 62,1% заболевших – дети, а среди возбудителей доминирует риновирус. Кроме риновируса обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, боковирусы, аденовирусы и другие.

Бесплатно привиться от гриппа можно будет с октября в «Меге», «Веер молле», «Гринвиче», «Дирижабле», «Глобусе», «Парк Хаусе». Прививочные пункты будут работать по пятницам и субботам.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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