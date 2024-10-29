Группы риска на Урале не охвачены прививками от пневмококковой инфекции

В Свердловской области люди из групп риска недостаточно охвачены вакцинированием от пневмококковой инфекции. Об этом заявил на заседании заксо главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

«Мы выступаем за то, чтобы охватить вакцинопрофилактикой группы риска, особенно по пневмококковой инфекции. К сожалению, сейчас охват небольшой, недостаточный. На совещании в минздраве в прошлом году нам уже высказали, что охват недостаточный, – отметил он. – В этом году другая особенность – резко возросла микоплазменная пневмония, каждый четвертый случай. Защититься вакциной от микоплазмы невозможно, но у привитых от пневомококковой инфекции риски осложнений по микст-инфекции снижаются. По микоплазменной пневмонии главное средство – выявление очагов по первому случаю и разобщение детских коллективов. Поэтому в этом году много очагов, но, к счастью, небольшое число очагов с распространением. Единственное место, где полыхнуло – Академический с его огромными школами».

Напомним, об этом же ранее говорил главный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. По словам специалиста, возбудитель болезни – Mycoplasma pneumonia. Екатеринбургские медики уже встречались с этой бактерией в прежние годы, но тогда ситуация была не такой острой. «В этом году впервые заболевание началось в организованных детских коллективах в Академическом микрорайоне, это объяснимо, потому что там плотность населения интенсивная, много организованных детских коллективов, большие школы, распространение идет быстро», – считает Харитонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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