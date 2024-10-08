Врач-эпидемиолог рассказал о причинах вспышки пневмонии в Академическом районе

Одна из причин вспышки заболеваемости в Академическом районе Екатеринбурга – это высокая плотность населения и большое количество детских коллективов. Об этом заявил сегодня на брифинге главный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По словам специалиста, возбудитель болезни – Mycoplasma pneumonia. Екатеринбургские медики уже встречались с этой бактерией в прежние годы, но тогда ситуация была не такой острой. «В этом году впервые заболевание началось в организованных детских коллективах в Академическом микрорайоне, это объяснимо, потому что там плотность населения интенсивная, много организованных детских коллективов, большие школы, распространение идет быстро», – считает Харитонов.

Эксперт добавил, что случаи заболевания бактериальной пневмонией есть и в других районах, в том числе потому, что некоторые родители возят детей в учреждения дополнительного образования. «Не всегда родители понимают, что, если ребенок имеет минимальные признаки ОРВИ, он должен оставаться дома. Если в школе объявлен карантин и дистанционное образование, то не надо водить детей в учреждения дополнительного образования, потому что они контактные. Самое главное – это разобщение коллективов, и больной не должен выходить из дома», – подчеркнул Харитонов.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 7 октября в Екатеринбурге на дистант перевели 26 школ и 4 детских сада. Карантин ввели не только из-за вспышки пневмонии, но и из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом «Новому Дню» сообщили в мэрии города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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