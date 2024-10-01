Сбер и КОРТРОС заключили соглашение о внедрении умных технологий в будущем районе Горнощитский

Сбербанк профинансирует строительство инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский в Екатеринбурге. Соглашение об этом было подписано сегодня на международном строительном форуме «100+ TechnoBuild». В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и генеральный директор ООО «РСГ – Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.

Новый микрорайон Горнощитский разместится в юго-западной части города. Его общая площадь составит 804 га, на территории будет построено 4,4 миллиона квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Планируется, что в новом районе смогут проживать 123 тысячи человек, также будет создано 43 тысячи рабочих мест. Мастер-девелопер проекта «Горнощитский» – группа компаний «КОРТРОС».

Новый район будет застраиваться в несколько очередей. На первом этапе запланировано строительство 1,2 миллиона квадратных метров жилья, детских садов на 7 тысяч мест и школ на 15,4 тысячи учеников. Согласно проекту, в Горнощитском также появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. Транспортная доступность будущего района будет обеспечиваться трамваями, автобусами и городской электричкой.

По заключенному соглашению Сбер совместно с девелопером оснастит строящиеся объекты технологическими решениями на основе искусственного интеллекта. Разработки позволят повысить качество жизни, снизить затраты на содержание зданий и коммунальные расходы. Сервис видеоаналитики от СберБизнесСофт и компании «Специальные Технологии Контроля» обеспечит круглосуточный мониторинг безопасности всех объектов микрорайона.

«Горнощитский – это уникальный проект для Екатеринбурга, который по масштабам сопоставим с Академическим. Благодаря комплексной застройке на территории района в перспективе нескольких лет появятся не только жилые дома, но и важные объекты инфраструктуры – дороги, пешеходные улицы, парковки, спортивные и социальные объекты. Сбер готов не только финансировать строительство жилья и инфраструктуры, но и делиться своими разработками в сфере искусственного интеллекта. Внедрение этих сервисов позволит упростить жизнь и владельцам новых квартир, и сотрудникам управляющих компаний», – отметил Александр Нуйкин.

ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» является единым оператором строительства сетей электро-, тепло- и водоснабжения в проекте комплексного освоения территории «Академический». В восьмом районе Екатеринбурга реализована цифровая схема инженерных сетей, с помощью которых диспетчеры круглосуточно мониторят состояние коммунальных систем. Она также позволяет контролировать исполнение заявок от жителей, информирует население о плановых и аварийных отключениях.

«Академический район – это пример успешного применения новых технологий в жилом строительстве, в том числе в части инженерной инфраструктуры. Строительство сетей единым оператором при комплексном освоении территории позволяет изначально внедрить взаимоувязанные технические решения по всем ресурсам, апробировать как новые технологии и материалы, так и использовать зарекомендовавшие уже себя проектные решения. В результате мы получаем технически надежную и энергоэффективную инженерную инфраструктуру с возможной экономией для жителей на размере коммунальных платежей. Уверен, что объединение нашего опыта строительства объектов инженерной инфраструктуры в Академическом районе с продуктами Сбербанка будет залогом успешной реализации проекта, будущего Горнощитского района», – прокомментировал гендиректор ООО «РСГ – Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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