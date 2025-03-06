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Четверг, 6 марта 2025, 12:20 мск

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Опыт строительства инженерных сетей Академического применят при развитии нового микрорайона в Екатеринбурге

В новом микрорайоне Екатеринбурга Горнощитском в этом году начнут строить инженерную инфраструктуру. Проектирование сетей началось еще в прошлом году, впереди – строительно-монтажная стадия.

Новый район займет 804 гектара. На пустой пока территории построят 4,43 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,7 миллиона будет жилой, остальная – коммерческой. Также предполагается строительство садиков, школ, спортивных и культурных объектов. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») и несколько других застройщиков до 2035 года.

Застраивать микрорайон будут в несколько очередей. На начальном этапе будет построено 1,2 млн квадратных метров жилья. Для первых объектов уже готовят инженерные сети. В Горнощитском будет использован огромный накопленный опыт проектирования, строительства и эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Академическом, – рассказал на выездном заседании комитета по энергетике СОСПП генеральный директор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов.

За последние пятнадцать лет в Академе построено пять канализационных насосных станций (КНС) и 53 км сетей водоотведения. Еще 24,3 км сетей запланировано построить в ближайшие два года, в том числе 5,3 км из них в Горнощитском (Академический-2), и еще пять КНС, включая первую канализационную насосную станцию в этом микрорайоне мощностью 15 тыс. куб. м. в сутки.

Финансировать строительство инженерной инфраструктуры на территории Горнощитского будет Сбербанк, соглашение об этом было подписано банком и ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура»на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге осенью 2024 года.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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