Министру строительства России презентовали район Горнощитский (ФОТО)

Министр строительства России Ирек Файзуллин посетил строительную выставку 100+TechnoBuild. Одним из первых он осмотрел стенд ГК «КОРТРОС». Министру презентовали новый район Горнощитский, а еще рассказали об уникальном опыте использования солнечных фасадных панелей в Академическом.

Выставку Ирек Файзуллин посетил вместе с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Все они задержались у стенда ГК «КОРТРОС». Руководители девелопера рассказали о планах по застройке новой территории в Екатеринбурге. Район Горнощитский будут возводить с 2024 года между микрорайоном Солнечный и ЕКАДом. Как рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов, для комплексного освоения территории именно в этой локации есть все девелоперские предпосылки. Рядом с будущим Горнощитским лежат транспортные пути, есть производственные силы, есть по соседству жилая застройка (микрорайон Солнечный). Если объединить будущий Горнощитский с соседними районами, то общая численность населения может достигать 200 тысяч человек.

Как и в случае с Академическим, это будет комплексное освоение территории. То есть девелопер построит не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру: школы, детсады, больницу, общественные пространства и места отдыха. Важно, что уже сейчас в районе будущего Горнощитского есть 5-7 тысяч рабочих мест на местных производственных площадках. В перспективе пяти лет их число возрастет до 43 тысяч. Транспортная развязка в Горнощитском позволит выходить и на ЕКАД, и на межгородское сообщение. Кроме того, генпланом тут предусмотрена городская электричка.

Представители ГК «КОРТРОС» отметили, что площадка под строительство Горнощитского уже готова, и техника готова выйти на объект в 2024 году. Мэрия проект девелопера поддержала, нужна и поддержка Минстроя РФ.

Заинтересовали Ирека Файзуллина солнечные панели, представленные на стенде ГК «КОРТРОС». Девелопер первым в России использовал фасадные панели при строительстве жилых домов. Первый такой проект реализован в квартале «Олимпика» Академического. Как отметил гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, технология позволит экономить до 10 процентов от потребления электроэнергии. Соответственно, жители будут меньше платить за коммунальные услуги. Застройщик планирует применять новейшие энергосберегающие технологии и при застройке новых кварталов Академического, и при возведении Горнощитского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дарья Деменева

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