Застройщик нового района Екатеринбурга подписал соглашения о финансировании и развитии Горнощитского (ФОТО)

Сегодня на форуме 100+ TechnoBuild девелопер будущего района Горнощитский подписал соглашения с администрацией Екатеринбурга, Сбербанком и индустриальной площадкой «Про-Бизнес-Парк» о развитии будущей территории. Это позволит еще на начальном этапе подготовить документацию, запланировать финансирование на строительство и подготовить рабочие места для будущих жителей.

Соглашение о взаимодействии между администрацией Екатеринбурга и ГК «КОРТРОС» подписали глава города Алексей Орлов и гендиректор компании Станислав Киселев. Взаимодействие девелопера с городскими властями с первых этапов планирования Горнощитского позволит избежать существенных ошибок в дальнейшей реализации проекта.

«Соглашение знаменует новый этап совместной работы администрации Екатеринбурга и застройщика. Нами совместно уже проведена большая работа в части подготовки градостроительной документации. До конца этого года она будет завершена. И в конце 2024 – начале 2025 года планируем выходить на стройку, – рассказал гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. – Реализация таких масштабных проектов невозможна без совместной работы с администрацией Екатеринбурга и правительством Свердловской области, поскольку масштабы такого объекта застройки будут определять новый вектор развития Екатеринбурга, как большой агломерации. Совместная скрупулезная детальная работа на первых шагах – это залог успеха. Думаю, что Екатеринбург, имея опыт успешного развития Академического, получит вдвойне позитивный опыт, запуская и развивая Горнощитский район».

Второе соглашение – между ГК «КОРТРОС» и Сбербанком – со стороны кредитной организации подписал заместитель председателя Уральского банка ПАО Сбербанк Александр Нуйкин. Этим документом банк выразил готовность предоставить финансирование девелоперу на строительство жилья, социальных объектов и инфраструктуры в новом районе Екатеринбурга.

И, наконец, третье соглашение – между АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и ООО «Про-Бизнес-Парк» – подписали гендиректор девелопера Сергей Ланцов и гендиректор УК парка Денис Ремезов. По словам обоих, совместный проект пойдет на пользу как индустриальной площадке, так и будущему жилому району.

«Все соглашения, подписанные сегодня в рамках развития Горнощитского, показывают высокую степень доверия к нам – как со стороны органов власти, так и со стороны партнёров. Мы находимся еще на стадии градостроительных проработок, но уже видим интерес к развитию этих территорий, – отметил гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Ключевые вопросы для любого комплексного освоения территории – это транспортная доступность и рабочие места. С транспортной доступностью у Горнощитского всё хорошо, а с рабочими местами – ещё лучше. Потому что мы ещё не успели начать строительство , а промышленные площадки там уже работают. В районе есть 5 тысяч рабочих мест с перспективой увеличения до 15 тысяч. В частности, у «Про-Бизнес-Парк» есть территория, которую они развивают и предоставляют место под производственные мощности. И готовы дальше развиваться с нами. Вклад с нашей стороны – это транспортная, инфраструктурная, инженерная составляющая, и предоставление жилья на комфортных условиях. Вклад со стороны «Про-бизнес-парк» – это создание новых рабочих мест».

Гендиректор УК «Про-Бизнес-Парк» Денис Ремезов добавил, что соглашение будет некой синергией для застройки территории. «Кадровый голод в последнее время стал серьезной проблемой. Расположение индустриального парка рядом с жилой застройкой будет серьезным симбиозом, от которого выиграют и жители будущего района, и сотрудники предприятий», – отметил Ремезов. Он добавил, что тяжелых производств на территории не будет. Все они будут укладываться в концепцию light industrial.

Напомним, проект Горнощитский презентовали на выставке 100+ TechnoBuild вчера, а сегодня с концепцией нового района познакомили министра строительства России Ирека Файзуллина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Район, где в перспективе поселятся более 120 тысяч жителей, расположится между Солнечным и ЕКАДом. Строительство будет идти до 2035 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дарья Деменева

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