Из-за ударов Ирана по Израилю «Уральские авиалинии» задержали рейсы в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке задерживает рейсы.

Авиакомпания объявила, что в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака, а также в воздушном пространстве этих государств, задержаны следующие рейсы:

U6 737 Екатеринбург – Дубай до 14:00;

U6 738 Дубай – Екатеринбург до 20:10;

U6 797 Домодедово – Дубай до 12:00;

U6 798 Дубай – Домодедово до 20:15.

«Уточнить статус вашего рейса вы можете на официальном сайте авиакомпании», – сообщается в официальном телеграм-канале УА.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». «Если сионистский режим (имеется в виду Израиль, – прим. ТАСС) пойдет на новые меры, мы используем более разнообразные вооружения. Если в регионе начнется война, мы будем действовать интенсивнее», – заявили в Иранском минобороны. Армия Израиля сообщает, что готовит ответный шаг. Анонсировано, что он будет такой силы, что его обязательно увидит «весь Ближний Восток».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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