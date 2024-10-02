Иран пояснил, куда целился и куда попал в Израиле

Иран нанану вечером нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

«Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру «Моссада», авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары [противоракетных комплексов] и скопления израильских танков», – отметил Багери. «У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру [израильского] режима, но мы наносили удары только по военным объектам», – подчеркнул он.

По словам главы Генштаба, Иран долгое время сдерживался, однако после убийств Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы и замглавы Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана «ситуация стала [для Тегерана] невыносимой», – цитата по ТАСС.

По данным иранского агентства Tasnim, на базе израильских ВВС Неватим на юге еврейского государства были поражены порядка 20 военных самолетов.

Иран подскакивает, что показал только часть своего ракетного потенциала при ударе по Израилю и готов раскрыть все его возможности в случае новой угрозы со стороны еврейского государства. Об этом заявил министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде.

«Ракетная операция Корпуса стражей исламской революции показала только часть нашего ракетного потенциала, а другая его составляющая, высокотехнологичные и смертоносные ракеты, не использовалась», – сказал Насирзаде в эфире местных телеканалов.

«Если сионистский режим (имеется в виду Израиль – прим. ТАСС) пойдет на новые меры, мы используем более разнообразные вооружения. Если в регионе начнется война, мы будем действовать интенсивнее», – добавил глава оборонного ведомства.

Между тем, Израиль, Израиль эффективность иранского ракетного удара отрицает в том духе, что противник никуда не попал. Несмотря на предупреждения Ирана, Армия Израиля сообщает, готовит ответный шаг. Анонсировано, что он будет такой силы, что его обязательно увидит «весь Ближний Восток».

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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