Как метеозависимым пережить магнитные бури

В 2024-м вспышки на Солнце происходят с большей частой и силой, чем в прошлом году. Так, ученые сегодня зафиксировали вторую по мощности вспышку уровня Х7.1 за последние семь лет. В течение следующих пяти дней метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головная боль и бессонница.
По словам кардиологов, эти симптомы возникают из-за того, что в момент воздействия магнитных волн на организм человека изменяются некоторые свойства крови и сосудов, что сказывается на нервной регуляции работы сердца. В зоне риска оказываются пожилые люди с хроническими заболеваниями (в особенности с артериальной гипертензией).
Врачи рассказали, как можно позаботиться о себе в период магнитных бурь.
1) отказаться от острых, жареных и жирных блюд; не пересаливать; употреблять больше овощей, фруктов и зелени;
2) ограничить кофеиносодержащие напитки и исключить алкоголь;
3) гулять;
4) избегать стрессовых ситуаций;
5) не перетруждаться;
6) избегать мест большого скопления людей;
7) иметь при себе необходимые лекарства;
8) обратиться к врачу, если давление нестабильное.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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