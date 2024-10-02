Сверхмощная вспышка случилась на Солнце

Ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце. Взрыв такой силы случился второй раз за семь лет, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечная активность росла последние двое суток, но настолько мощный взрыв стал неожиданностью для ученых. Две недели обстановка на Солнце была спокойной, и с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.

«Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу», – говорится в сообщении лаборатории.

Предварительно, активный центр, в котором произошёл взрыв, будет находиться в области влияния на Землю ещё около пяти суток. За последние семь лет более мощный взрыв случился лишь однажды, в мае текущего года. Его мощность оценили как X8.7.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X могут вызвать сильные геомагнитные бури.

25 сентября на Земле зарегистрировали слабую магнитную бурю. Ее вызвали не вспышки на Солнце, а общая нестабильность космической погоды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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