На Земле началась магнитная буря

На Земле регистрируется слабая магнитная буря. Предполагается, что она скоро закончится – ее вызвали не вспышки на Солнце, а общая нестабильность космической погоды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Земля сегодня и завтра проходит через возмущённый сектор межпланетного пространства с повышенной скоростью солнечного ветра, что по прогнозу должно было привести к слабым возмущениям. На это наложился приход разреженных облаков плазмы от произошедшего двое суток назад выброса солнечной массы. Событие пока выглядит, хотя и ожидавшимся, но, тем не менее, в некоторой степени случайным и не должно продолжаться дольше 3-4 часов», – уточнили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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