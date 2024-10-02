Политтехнолог дал бесплатные советы, как выиграть выборы

Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт поделился «базой», как выиграть выборы в муниципальную думу или региональное заксобрание. Эксперт подчеркнул, что эти советы настолько банальны, что он может дать их бесплатно всем желающим. Приводим его пост в telegram-канале «Политконсультант.ру» с некоторыми сокращениями.

«Правило 1. Всегда начинайте готовиться к выборам хотя бы за год. Можете раньше – отлично.

Правило 2. Цель на самом деле одна – пробовать выиграть выборы до выборов. Иначе говоря, создать в округе такие условия, чтобы конкуренты не искали в нем счастья, не видели возможности избраться или переизбраться.

Правило 3. Поставьте себе на службу весь возможный «административный ресурс». Выстройте отношения с главами муниципальных образований или районов, их ключевыми замами по направлениям, партийными бонзами ЕР, СРЗП, КПРФ, ЛДПР, НЛ, руководством градообразующих предприятий и управляющих компаний сферы ЖКХ, ведущими рекламными операторами, присутствующими в округе. В последнем случае не забывайте о раннем бронировании лучших мест: делать это надо не менее чем за полгода до выборов (на самом деле раньше).

Правило 4. Вступайте в переговоры и тактические союзы с потенциальными соперниками и оппонентами на выборах. Для этого обратитесь к электоральной истории округа, а также проверьте их стартовые позиции свежим социологическим исследованием. Сделайте конкурентов своими друзьями. Не получается дружить – всеми цивилизованными способами «ломайте» их траекторию роста популярности.

Правило 5. Старайтесь взять под контроль или плотную опеку ключевые локальные СМИ, ВК-паблики и телеграм-каналы. Устанавливайте теплые контакты с руководителями, главредами, администраторами и развивайте доверительные отношения.

Правило 6. Работайте над своим публичным имиджем, наращивайте известность и рейтинг, снижайте антирейтинг. Делать это можно сотней способов – от типовых событий для разных целевых аудиторий до хайповых инициатив с высоким общественным резонансом. Если для округа вы «варяг», то есть не связаны с территорией по праву рождения, жительства или работы, обязательно ищите способ «заякориться», стать «своим». Иначе оппоненты 100% найдут способ в ходе кампании заклеймить вас «чужаком», чтобы обрушить уровень доверия. Этот момент является особенно чувствительным в сложносоставных округах – с несколькими муниципалитетами, обычно «малыми» или «средними» по численности избирателей, а также в районах с преимущественно сельским укладом жизни.

Правило 7. Переизбираться на второй (и каждый последующий) срок обычно (но не всегда) сложнее, чем избираться впервые. В одном случае вы чистый лист бумаги, на котором можно расписать все прекрасные идеи и залихватские инициативы, привлекающие внимание и одобрение избирателей. Во втором – действующий депутат, которого может тянуть вниз груз невыполненных за пятилетку обещаний».

Политтехнолог Алексей Швайгерт известен тем, что проводил региональные избирательные кампании на всей территории России. Его самый успешный кейс – кампания «Единой России» на выборах Екатеринбургской думы в 2018 году. Тогда ЕР смогла взять больше половины мест (19 из 36 депутатов) на фоне обрушения рейтингов партии из-за пенсионной реформы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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