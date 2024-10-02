В Екатеринбурге загорелся театр музкомедии (ФОТО)

В Екатеринбурге загорелся театр музыкальной комедии. Людей эвакуировали с крыши здания с помощью лестниц.

На месте работают пожарные. Всего задействовано 6 машин. Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас уже задымления нет.

«На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на 4 этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», – сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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